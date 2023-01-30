雲林褒忠蛋雞場染禽流感 全台累計16場

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（中央社記者張雄風台北30日電）農委會今天表示，雲林褒忠鄉1蛋雞場確診H5N1禽流感，已完成撲殺作業程序。統計今年至今全台確診及撲殺禽流感禽場案例計16例（陸禽14場、鵝2場）。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞稿表示，雲林縣褒忠鄉1蛋雞場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行3415隻（8至18月齡）蛋雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局指出，統計今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計16例（陸禽14場、鵝2場）；台灣目前處候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入禽場風險仍高。

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防檢局說明，今明兩天受輻射冷卻影響，各地清晨天氣仍寒冷，西半部日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者應適時開啟禽舍保溫設備，並採統進統出的飼養模式，同時維持防鳥設施正常運作，落實場區各項門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出也應澈底消毒，以共同防範疫情發生及傳播。

防檢局呼籲業者提高警覺，每天自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1120130