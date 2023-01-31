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沈慧虹任交通部參事 督導降低行人事故專案

2023/1/31 17:18（1/31 17:38 更新）
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交通部長王國材留任31日表示，已邀前新竹市副市長沈慧虹（圖）擔任交通部參事。（中央社檔案照片）
交通部長王國材留任31日表示，已邀前新竹市副市長沈慧虹（圖）擔任交通部參事。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北31日電）內閣改組，交通部長王國材留任，他今天下午與記者座談時表示，已邀前新竹市副市長沈慧虹擔任交通部參事，全面督導道安委員會中有關降低行人事故專案。

王國材在農曆年前的新春記者會曾說，因為交通死亡事故持續攀升，111年比110年還高，他最不滿意的施政就是道路安全工作，尤其行人交通事故死亡每年300到400人。

王國材今天說，改善道安仍是今年的工作重點，他已邀沈慧虹擔任交通部參事，並督導道安會中有關降低行人事故專案，包括監督各縣市改善情形及評鑑。

王國材在新春記者會曾提到，期盼今年交通事故死亡能較民國111年降低5%；他今天說，希望表現能更好，而道安工作很複雜，長遠來看是文化的改變，109年開始從國小到高中教材都已納入道安課程，但這是長期工作，緩不濟急；短期部分，要透過道路工程改善，包括路口設計及標誌標線劃設，還有執法，地方政府應該要更努力。

日前發生多起交通車輛不禮讓行人的交通事故，王國材說，希望汽機車駕駛將路上行人視為自己的親友，在行駛上就會有更謹慎的態度。

王國材也提到偏鄉交通也是交通部的施政重點，他認為偏鄉正義很重要，幸福巴土、小黃及噗噗共乘數量還會再增加。（編輯：陳政偉）1120131

#王國材
#沈慧虹
#交通部長
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