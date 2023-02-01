中華電信影視雙平台 春節收視開紅盤

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（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信今天宣布，旗下影視雙平台MOD、Hami Video春節連假期間收視開紅盤，MOD影劇館收視點閱成長2成，創春節戲劇收視新高。

中華電信今天發布新聞稿指出，旗下影視雙平台MOD、Hami Video上架多檔影劇，中華電信投資台劇「牛車來去」穩坐雙平台戲劇收視冠軍，韓國災難電影「緊急迫降」為電影類雙平台第一名；另有獨家熱播新片，助攻MOD影劇館收視點閱較去年同期成長2成，戲劇類更創下歷年春節假期點閱新高紀錄，帶動Hami Video的「60天春節優惠方案」銷售較去年成長5倍。

中華電指出，MOD「兔飛猛進專區」遊戲類流量成長近2成，Hami Video則成長超過一倍。

此外，受惠於「灌籃高手」電影觀影熱潮，「灌籃高手」動漫版為Hami Video熱播卡通第一名，點閱較過年前大幅成長近6倍。（編輯：張良知）1120201