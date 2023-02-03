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台灣燈會童趣十足 西遊記、愛麗絲夢遊仙境上場

2023/2/3 16:48
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）2023台灣燈會將於5日至19日登場，交通部觀光局布設的中央展區設置1座主燈、3座副燈及6大多元主題燈區；其中歡樂派對燈區童趣十足，西遊記、愛麗絲夢遊仙境皆成創作主題。

交通部發布新聞稿，歡樂派對燈區將傳統民間故事與各國童話融合的創作發想，包括：愛麗絲夢遊仙境、阿拉丁、桃太郎、小王子、西遊記、雷公與電母、彩虹射日傳說等豐富精彩內容極具童趣，適合親子共遊同樂的花燈奇幻樂園。

今年是生肖兔年，歡樂派對燈區中還特別將著名童話故事愛麗絲夢遊仙境中的白兔先生，巧妙安排在11座燈藝作品，透過AR互動科技，民眾可使用手機收集出現在各燈藝作品中的白兔先生，完成11件作品集章後，可兌換「大展虹兔」小提燈。燈區中還加入聲光效果、機械動態及AR體感互動濾鏡等創新手法，讓民眾不僅是賞燈，更能玩燈。

副燈「躍動未來」以數位科技0與1為創作元素，引領民眾進入科技創新燈區，科技創新燈區以時空旅行概念貫串整個燈區，由台灣觀光大使喔熊組長領航，與民眾來趟時空之旅，燈區內也融入多元互動性體驗，像是「躍動頻率」，則是燈會首次出現Silent Disco，沒有高分貝惱人噪音，營造「靜音環保」的體驗式互動；還有「傳遞Taiwan」，只要將手放在觸摸台，繽紛色彩燈光將會向上流動，邀請民眾一同點亮Taiwan，象徵台灣科技不斷創新前行。（編輯：管中維）1120203

#交通部觀光局
#台灣
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