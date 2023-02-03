台泰旅遊交流 洪奇昌盼吸引15萬台僑回國觀光

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（中央社記者郭建伸台北3日電）台灣觀光旅遊聯盟總會長洪奇昌今天表示，泰國有許多台灣僑民，是發展來台旅遊潛力族群；台灣觀光業不只要借鏡泰國疫後迅速復甦經驗，也應學習泰國公私協力推動觀光的策略，行銷團體旅遊和自由行。

台灣觀光旅遊聯盟總會今天與泰國旅行商業公會總會（Thai Travel Agents Association, TTAA）舉行「台泰觀光旅遊產業交流合作」記者會，除了台灣、泰國旅行業者出席外，也邀請甫上任的僑委會副委員長阮昭雄、民進黨立委林楚茵等人出席。

台旅盟總會長洪奇昌表示，台灣在泰國有15萬僑民，是新南向國家中排名第二，且有為數可觀的台商及親友，是來台團體旅遊的潛力族群。

洪奇昌表示，去年10月13日台灣國門解封後，TTAA即籌組台灣旅遊首發團，給予台灣觀光產業極大鼓舞；台灣觀光業不只要借鏡泰國疫後迅速復甦經驗，也應學習泰國公私協力推動觀光的策略。

洪奇昌表示，歡迎TTAA成員來訪台灣，祝福成員在台灣有愉快的經驗，並且深化台灣與泰國友好關係，希望兩個組織未來能簽訂相互合作協議。

阮昭雄表示，感謝泰國政府照顧台商，相信在台旅盟總會和TTAA的合作努力下，能促進台灣、泰國觀光、文化各方面交流；僑委會有發行i僑卡給僑商、僑民，盼在世界地消費可獲得更多誘因。（編輯：蘇志宗）1120203