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新加坡人愛去台灣玩 疫後旅遊新產品熱銷

2023/2/3 21:45（2/3 21:56 更新）
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新加坡人向來愛到台灣旅遊，星國旅遊業者卓瓊華日前受訪說，疫後深度旅遊需求增加，主打台灣燈會、廟會文化等產品熱賣，旅遊團人數暴增至200多人。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月3日
新加坡人向來愛到台灣旅遊，星國旅遊業者卓瓊華日前受訪說，疫後深度旅遊需求增加，主打台灣燈會、廟會文化等產品熱賣，旅遊團人數暴增至200多人。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月3日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電）台灣開放國境後，外國旅客赴台人數逐步攀升。新加坡人向來愛到台灣旅遊，業者表示，疫後深度旅遊需求增加，主打台灣燈會、廟會文化等產品熱賣，原本的百人團暴增至200多人。

台灣去年10月開放國境，據觀光局統計，去年11月、12月新加坡赴台旅客人次為5萬9250。星國旅遊業者卓瓊華日前接受中央社記者訪問時表示，預期今年旅客回流狀況會更好，已有不少客人計劃要去台灣看櫻花、梧桐花。

「台灣對新加坡人有莫名的吸引力」，她說，台星兩地航程近、沒有時差，台灣有四季，有溫泉、老街、農場、大自然景觀，也有現代的一面，吸引不同年齡層的新加坡旅客。

卓瓊華本身也非常喜歡到台灣旅遊，她形容，「台灣幾乎是我第2個家」。疫情前每年都會去3、4次，一定要泡溫泉、在台北逛逛吃吃，還要在休閒農場過夜。

隨著全球疫情趨緩，跨境旅遊逐步復甦，她指出，疫情改變許多人對旅遊的想法。以前可能是「點到為止」，每天換一個城市，但疫情過後，深度旅遊的需求增加，旅客想在同一地點待久一點、慢慢玩，停留3天2夜，也比較偏好郊區的行程。

特別的是，也有當地旅行社配合5日將在台北登場的台灣燈會推出「燈會團」，由從台灣到新加坡發展的歌台藝人「皓皓」帶團，為期一週的行程結合台灣文化與美食。

卓瓊華表示，這個特別行程團預計6日出發，行程涵蓋台北、彰化、苗栗等地，遊客有機會親自體驗台灣本土過年及廟會文化。

儘管2月並非新加坡人出國旅遊的旺季，但這個行程一推出就「被秒殺」，她說，原本只規劃100人，「沒想到2天內就賣光」，後來應客人要求，整團名額增至250多人。看到台灣開放後，旅客反應這麼好，「我們是滿開心的」。

除了燈會團，卓瓊華表示，疫後也依台灣不同區域規劃深度旅遊行程，例如花東之旅、南部之旅等產品。

有些人喜歡跟團，有些旅客則偏好自由行。觀光局駐新加坡辦事處主任鄭智鴻受訪表示，到辦事處詢問旅遊資訊的新加坡遊客多以自由行為主，但與以往不同的是，疫情之後，詢問自駕、台灣新景點的遊客人數變多了。

他預估，今年整體新加坡赴台旅客人次有望恢復至疫情前的50%，也就是23萬人次左右。

據觀光局統計，2019年由新加坡入境台灣的旅客為46萬635人次。（編輯：黃自強）1120203

觀光局駐新加坡辦事處大廳展示各類台灣旅遊資訊。攝於1月9日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月3日
觀光局駐新加坡辦事處大廳展示各類台灣旅遊資訊。攝於1月9日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月3日
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