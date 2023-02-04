疫情後首次台日兩松山包機對飛 179日客抵台賞燈

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（中央社記者陳至中台北4日電）台灣的台北松山機場與日本愛媛縣的「松山」機場於2013年開始以包機對飛持續多年，因疫情而暫停。今天重新啟航，晚間共有179名日本旅客抵台，正好趕上台灣燈會活動。

日本愛媛縣政府委託雄獅旅遊推出「台北松山-愛媛松山」對飛包機，今天有179名日本旅客來台，進行5天4夜的台灣特色之旅，包括參觀一年一度的台灣燈會，這是COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情後，首次台日對飛包機。

台北市長蔣萬安今天晚間到松山機場，迎接來自日本的旅客。他致詞表示，台北市和愛媛縣松山市一直都是很好的伙伴。從2009年開始，日方就多次參與台北燈節、溫泉季、台北國際馬拉松、龍舟錦標賽等活動，2013年更簽訂友好交流協定。

蔣萬安表示，松山市一直有提供台北燈節燈飾，今年是台灣燈會睽違23年回到台北，松山市的花燈就放在國父紀念館的中央展區。他提到，過去3年的疫情中，台日展現深厚情誼，隨著疫情趨緩開放國門，台北市政府也會全力振興觀光，展開雙臂歡迎來自世界各國的好朋友，一同體驗台北、愛上台北。

日本愛媛縣觀光國際課長河上芳一表示，希望透過參加「光的祭典」，體驗台北的美麗，讓台日雙方的友誼更加深化。他也提到，即將到來的春天，會有許多賞櫻包機，歡迎台灣民眾一同到愛媛縣享受美食、美景。

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雄獅旅遊董事長王文傑表示，日本旅客平均每天可在台灣消費美金200元左右，這次包機179人台台，估計可帶來可觀的觀光產值。他並說，隨著國際旅遊市場回溫，雄獅將規劃多元包機，包括與熊本、鹿兒島、關島等。

台北市觀光傳播局長陳淑慧表示，疫情解封後，國際市場一直都非常競爭，這次包機結合燈會，就像是台灣觀光的明信片。業者用包機帶來觀光客，北市府則也用最好的面貌來呈現，把握每一次機會做最好的行銷，希望台北能成為觀光領頭羊，並外溢到其他縣市，一起打拼。（編輯：李亨山）1120204