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禽流感確診新增3雞場 112年迄今累計19例

2023/2/7 23:06
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）防檢局今天表示，新增彰化縣芳苑鄉1蛋雞場、雲林縣二崙鄉1蛋雞場及台南市官田區1土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，已完成撲殺、消毒作業，今年迄今確診禽流感累計19例。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞指出，接獲農委會家畜衛生試驗所通知，彰化縣芳苑鄉1蛋雞場（2萬3709隻）、雲林縣二崙鄉1蛋雞場（1387隻）以及台南市官田區1土雞場（3萬7359隻）確診H5N1亞型高病原性禽流感，合計3場，並都是主動通報。

防檢局說明，都已依標準作業程序完成撲殺銷燬作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作；今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例累計計19例，其中陸禽17場、鵝2場。

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另外，防檢局補充，全球這波H5N1亞型高病原性禽流感疫情十分嚴峻，位在候鳥路徑上游的韓國與日本於民國111年10月起再次發生疫情，其中韓國從去年10月17日至今，已有65個禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感（b分支）。

防檢局表示，日本從去年10月28日至今，已有90個禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感，創日本禽場案例數新高。台灣目前仍處候鳥抵台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入禽場風險仍高，養禽業者必須落實各項生物安全防治。（編輯：戴光育）1120207

#防檢局
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