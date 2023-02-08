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表揚排灣族領袖趙秀英 原民會追頒三等專業獎章

2023/2/8 11:47
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（中央社記者張雄風台北8日電）排灣族傳統領袖趙秀英1月30日辭世，享壽62歲。原民會為表揚其對排灣族傳統文化及石板屋保存等重要貢獻，今天追頒三等原住民族專業獎章，由其家屬代為受領。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，為表彰已故趙秀英selep lja curimudjuq傳統領袖對排灣族重要祭儀文化傳承及石板屋保存貢獻，由原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu今天親自前往告別式頒贈三等原住民族專業獎章，並由其家屬代為受領。

原民會指出，趙秀英積極籌組老七佳石板屋聚落文化協會，與族人共同完成21棟石板屋修復，並於2010年讓七佳石板屋聚落群正式列入世界遺產潛力點，讓原住民族文化資產躍上國際。

2012年，趙秀英與族人共同執筆完成「排灣族tjuvecekadan老七佳部落」，成為排灣族重要文史紀錄，讓部落文化研究奠定重要的基礎。

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此外，趙秀英堅守40年護理工作無一刻鬆懈，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間日以繼夜協助族人疫苗接種，作為部落與醫療體系的橋梁，以一生志業努力維護族人健康，是原住民族恪守傳統領袖典範，維護排灣族社會文化重要禮俗，讓部落成為共好共榮重要的代表。

原民會表示，「趙秀英selep傳統領袖於1月30日辭世，享壽62歲。」原民會深感不捨，十分感謝及欽佩其一生致力原住民族文化傳承及醫療服務，實為楷模，為肯定卓越貢獻，特頒三等原住民族專業獎章，以為表彰。（編輯：張雅淨）1120208

#趙秀英
#原民會
#排灣族
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