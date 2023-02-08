土耳其敘利亞強震 統一超啟動線上線下捐款機制

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（中央社記者曾智怡台北8日電）土耳其敘利亞強震災情慘重，統一超商把愛找回來公益募款平台今天啟動O2O緊急募款機制，與台灣世界展望會合作，民眾可透過OPEN POINT APP即時捐款，或至門市ibon機台捐助，協助受災兒童家庭度過艱困時期。

土耳其與敘利亞在近日發生芮氏規模7.8強震重創當地，為當地百年來最大地震，造成上千座建築物倒塌，無數民眾受困、上千人傷亡。

統一超商把愛找回來公益募款平台自1988年起關注海內外社會議題，逢重大災難有緊急募款需求時，以完整、便利的捐款服務與管道，方便消費者即時捐款，協助救援與重建。

統一超商今天發布新聞稿表示，此次與台灣世界展望會合作推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」緊急募款活動，藉APP數位捐款、ibon機台募款機制集結民眾愛心，後續透過世界展望會將物資送進災區，陪伴災後無依的兒童和家庭，在最需要幫助時皆能安全獲得妥善照顧及維生物資、度過艱難時刻。

台灣世界展望會指出，成千上萬的房屋倒塌、死傷人數不斷上升，還有許多人被壓在瓦礫下等待救援；持續的餘震讓人不敢回家，大家冒著雨雪露宿街頭，但當地氣溫接近零度，受災民眾身上的衣物根本不夠禦寒。

因此，呼籲各界捐款響應救援，讓受災兒童遠離危機，世界展望會已準備好為災區提供緊急救援物資，包括帳棚、毯子、床墊、防水布、暖爐、食物及水，並持續與聯合國旗下機構以及土耳其與敘利亞的在地合作夥伴一同推展救援與重建工作。

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統一超商發動緊急募款協助世界展望會投入救災行列，此次募集的善款將運用在協助世界展望會提供生存糧食飲水及安置所需的抗寒緊急救援物資，並持續投入災區重建工作。

統一超商補充，2月8日到4月8日止，開啟OPEN POINT APP慈善捐款可選擇單筆捐款，或為期3個月定期定額的捐款訂閱制，捐助台灣世界展望會，亦可就近到超過6600台ibon便利生活站按下慈善捐款「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」按鈕，就能即時捐出愛心。（編輯：黃國倫）1120208