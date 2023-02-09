吳德榮：強冷空氣14日南下 北台灣愈晚愈濕冷平地探8度

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氣象專家表示，14日強冷空氣南下，北台灣愈晚愈濕冷，15、16日寒冷，台北測站降至約攝氏12度，平地低溫可降至8度、9度左右。圖為台北市民眾穿上厚外套、配戴圍巾及帽子禦寒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象局今天發布濃霧特報，西半部易有霧或低雲，桃園、台中能見度不足200公尺。氣象專家吳德榮今天表示，14日強冷空氣南下，北台灣愈晚愈濕冷，15、16日寒冷，台北測站降至約攝氏12度。

中央氣象局今天發布濃霧特報，今晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及台中已觀測到能見度不足200公尺的現象，新竹及苗栗能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起西半部轉多雲時晴，北海岸、東半部偶有局部短暫雨；氣溫略升，西半部舒適微熱、晚偏涼，中南部日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天下午鋒面抵達，北部及東半部轉有局部雨，氣溫降，中南部受影響較小；11日好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨；12日各地晴朗穩定，氣溫逐日回升。

吳德榮提到，最新各國模式模擬顯示，13日下午起另一鋒面抵達，北、東轉有雨；14日「強冷空氣」南下，各地氣溫下降、北台灣愈晚愈濕冷；15，16日天氣寒冷，須保暖。

吳德榮說，目前各國模擬稍微修弱，達到「強烈大陸冷氣團」的機率略高於「大陸冷氣團」；台北測站約可降至12度、13度左右，平地最低氣溫則可降至8度、9度左右。不過，各國模式仍在微調中，應繼續觀察。（編輯：陳政偉）1120209