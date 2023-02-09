長庚達文西手術累計萬例 未來目標年訓500名醫師

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

長庚醫院9日發表1萬例達文西微創手術手術成果，以泌尿科、婦產科和肝膽手術運用最廣泛。院方表示，將繼續發展國際級醫療訓練中心，希望在2025年達到一年訓練250人次、2050年訓練500人次的目標。中央社記者沈佩瑤攝 112年2月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北9日電）長庚醫院今天發表1萬例達文西微創手術手術成果，以泌尿科、婦產科和肝膽手術運用最廣泛。院方說，將繼續發展國際級醫療訓練中心，未來目標一年訓練500名國內外醫師。

長庚醫院體系舉行1萬例機器手臂手術成果發表記者會，手術領域涵蓋大腸直腸外科、泌尿外科、耳鼻喉科、婦產科、心臟外科和胸腔外科等範圍，又以泌尿科、婦產科和肝膽手術最多。

林口長庚醫院副院長吳俊德簡報指出，目前全台灣逾6萬多例達文西手術案例，其中長庚就占1/6，等於每6個人就有1個人在長庚執行達文西手術。

第1萬例執刀病例，由委託長庚經營新北市立土城醫院泌尿科醫師劉忠一拿下，個案是60多歲攝護腺癌病患，接受切除手術1週後順利出院，回診也無尿失禁等後遺症。

劉忠一以攝護腺癌手術為例說明，經達文西手術治療的患者，最快3到4天可出院，尿管配戴時間約為1週，且術後尿失禁風險較傳統手術低，傳統手術患者則最快1週可出院，但尿管配戴時間可能長達2週，因此有大約一半的早期攝護腺癌患者會選擇使用達文西手術進行治療。

基隆長庚醫院外科部主任黃挺碩則提到，如胰臟切除腹腔鏡手術，因胰臟位在後腹腔、胰管又細，手術空間有限，且腹腔鏡手術十分依賴掌鏡者經驗，因醫師全程站著操作，「可能掌鏡1個小時就開始晃」，達文西手術使用機台操作機械手臂，主刀醫師就像「埋進病患肚子裡」，也可透過機台將血管放大5到10倍，增加手術安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃挺碩表示，目前計劃2023年在林口院區，成立台灣北部地區最新的微創手術訓練中心，建置最新的多功能會議設備，希望在2025年達到一年訓練250人次、2050年訓練500人次的目標。

達文西手術費用動輒數十萬，目前僅「根治性前列腺切除術」與「部分腎切除術」納入健保給付，健保署去年12月22日通過「部分肝臟切除」等17項達文西手術費，將於3月1日起納入健保，預計每年有930名病患受惠，未來民眾僅需負擔相關醫材費用，一年共可幫民眾省下8400萬元。（編輯：管中維）1120209