盧秀燕行政院會推捷運核定 市府指藍線案將審查

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台中市長盧秀燕（右）9日出席行政院會，爭取中央盡速核定台中捷運藍線綜合規劃及綠線延伸的可行性計畫，圖為盧秀燕會後與行政院副院長鄭文燦（左）討論相關進度。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 112年2月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市府指出，台中市長盧秀燕今天出席行政院會爭取核定台中捷運藍線綜合規劃及綠線延伸可行性計畫，交通部對於藍線案將於2月安排審查，綠線延伸案盼中市與彰縣討論後送審。

台中市政府今天發布新聞稿表示，盧秀燕今天列席行政院會，贈送行政院長陳建仁、副院長鄭文燦「台中捷運綠線通車限量紀念卡」，爭取中央儘速核定中捷藍線綜合規劃，以及綠線向北延伸到大坑、向南延伸到彰化的可行性計畫核定。

新聞稿指出，盧秀燕在會中提出中捷綠線是大中部地區唯一一條捷運，市府已著手進行中捷藍線案，感謝交通部長王國材及政務委員張景森多所協助，在交通部指導下，去年底已針對物價基準調整完成並送交通部，盼行政院加速核定。

她說，藍線修正案依中央政府對捷運建設的非自償經費補助比率分擔公式計算，並評估分屬可控制與不可控制因素等，所差經費約新台幣53億元。原本地方政府應盡力爭取中央補助，但考量建設期程10年，若53億元拆分10年分年編列也是可行，目標是儘快動工，力拚早日開工、早日通車。

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盧秀燕表示，中捷綠線延伸可行性報告也已報院3次並不斷修正，目前只差最後一哩路，盼行政院也能儘快核定延伸線可行性。

新聞稿指出，交通部對於中捷藍線案將在2月安排綜合規劃審查委員會，主要會關注經費增加議題；綠線延伸可行性研究報告已在交通部審議通過，但去年8月在國發會針對整體規劃，提出彰化段定線如何與都市計劃結合，盼中市府和彰縣府討論後於2月送審，交通部會儘快安排審查。（編輯：戴光育）1120209