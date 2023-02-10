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冷氣團13日南下冷到16日 吳德榮：低溫探10度

2023/2/10 08:24（2/10 09:11 更新）
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中央氣象局預報，10日北部及東半部局部短暫雨，11、12日全台大部分是好天氣，13日下午大陸冷氣團南下，將冷到16日。圖為台北市中正區街頭民眾。（中央社檔案照片）
中央氣象局預報，10日北部及東半部局部短暫雨，11、12日全台大部分是好天氣，13日下午大陸冷氣團南下，將冷到16日。圖為台北市中正區街頭民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）中央氣象局預報，今天北部及東半部局部短暫雨，明天及12日全台大部分是好天氣，13日下午大陸冷氣團南下，將冷到16日。氣象專家吳德榮預估，平地低溫探攝氏10度以下。

氣象局說，今天東北季風增強，除東半部有局部短暫雨外，北部局部地區也有短暫降雨，其他地區多雲到晴，北台灣高溫約攝氏21、22度，其他地方和昨天類似，高溫24到29度，南部內陸甚至可達30度左右。

氣象局預測，明天及12日，全台大部分是可見陽光、溫暖好天氣，北台灣高溫可達25度、中部28度、南部上看30度。

不過，氣象局說，13日天氣將轉變，東半部有局部短暫雨，中午左右各地舒適溫暖，下午開始大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部地區及中部山區將轉為有局部短暫雨的天氣，北台灣氣溫逐漸下降，天氣轉涼，14日至16日清晨，各地天氣轉冷；北部及東半部仍有局部短暫雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」中說，最新各國模式模擬顯示，13日傍晚起另一鋒面抵達，北、東轉有雨；14日「強冷空氣」南下，各地氣溫驟降、北台灣愈晚愈溼冷；15、16日天氣寒冷。

吳德榮說，目前各國模擬台北測站約可降至12、13度左右，達「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」的機率相近；平地最低氣溫則可降至10度以下，須注意保暖。（編輯：陳政偉）1120210

#低溫
#中央氣象局
#吳德榮
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