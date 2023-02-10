星宇航空攜手星野集團 搶攻北海道頂級旅遊市場

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）星宇航空今天宣布，攜手日本星野集團，共同推出星宇航空COSMILE會員專屬「星星相遇 北海道雪國之旅」，搶攻頂級旅遊市場。

星宇航空發布新聞稿，看好赴日旅遊熱潮及高端旅遊商機，攜手日本星野集團共同推出星宇航空COSMILE會員專屬「星星相遇 北海道雪國之旅」。

這項合作產品主要是機加酒自由行套裝行程，內含星宇航空桃園-新千歲來回機票、3月限定星野TOMAMU度假村及星野集團都市觀光新品牌OMO3 札幌薄野各兩晚，5天4夜每人新台幣2萬8800元起，或4月限定OMO3 札幌薄野兩晚，3天2夜2萬800元起。

星宇航空說，日本向來是台灣旅客最喜愛的旅遊國家之一，解封之後更是熱度持續看漲，星宇目前共有5個日本航點，包含：東京、大阪、福岡、沖繩及札幌，星野集團在日本除了是頂級度假村的代名詞，近年來也發展充滿設計感的都市觀光系列飯店，是許多遊客的夢幻住宿選擇。

星宇航空以A321neo執飛台北-札幌航線，每天一班早去晚回，從台北出發的航班。

星野TOMAMU度假村有世界少見的高品質粉雪，不僅是滑雪者天堂，旅客也能在此體驗各式雪上活動，不論是在攝氏零下30度的愛絲冰城享用以冰製玻璃杯盛裝的極地飲品及甜點、在標高1088公尺的霧冰平台欣賞樹冰絕景所打造的鄰崖平台、及3月限定的雪山絕景鋼琴酒吧。（編輯：陳政偉）1120210