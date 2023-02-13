北市開學入校前先量體溫 情況順暢

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台北市長蔣萬安（前中）13日上午至台北市松山國小，關心開學日上學情況，在校門口向學生打招呼。中央社記者裴禛攝 112年2月13日

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）今天是開學日，許多家長在校門口就幫孩子消毒、噴酒精，而北市各校前2週執行入校時量體溫，動線、情況順暢；教育局已指示各校加強防疫物資整備及清消等。

台北市長蔣萬安今天至松山國小關心開學日上學情況，他表示，開學第一天，孩子經過那麼長的假期，心情上需要調適，而家長應該鬆了一口氣，覺得「終於開學了」，自己也是一早就把孩子叫起來去上課。

松山國小校長陳冠英指出，今天家長送孩子來上學，清潔消毒都很嚴實。教育局長湯志民表示，學校開學前2週執行入校時量體溫，是考量孩子寒假期間移動範圍較廣，先做初步把關，今天情況、動線皆順暢。

一名家長說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已持續數年，送小朋友上學雖然比疫情前多了不少手續，「也習慣了啦」，而且孩子健康比什麼都重要。

教育局日前已請各校盤點防疫物資，如口罩、耳溫槍、酒精、洗手乳、快篩劑等，並要求加強學習場域及相關設施設備清消。

此外，校園口罩令將於3月6日放寬，陳冠英說，屆時會看教育局如何指示，站在校方的立場，也不會強制要學生都脫口罩，畢竟有些孩子可能免疫力稍弱，也要考量家長意願。（編輯：張雅淨）1120213

台北市長蔣萬安（前右）13日上午至台北市松山國小，關心開學日上學情況，在校門口與學生互動。中央社記者裴禛攝 112年2月13日

高中以下各級學校13日開學，台北市松山國小家長一早陪著小朋友帶著學用品到校。中央社記者裴禛攝 112年2月13日