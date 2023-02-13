雞蛋批發價調漲 家樂福籲農委會與通路討論穩蛋價
2023/2/13 11:51
（中央社記者曾智怡台北13日電）昨天農委會宣布雞蛋批發價將調漲，通路雞蛋是否喊漲，業者今天均表示，目前沒有調漲計畫；家樂福指出，持續與蛋商溝通增加進貨量，也期望農委會能與通路討論，以掌握雞蛋供給狀況，進而穩定蛋價。
針對昨天農委會宣布雞蛋批發價調漲，家樂福告訴中央社記者，目前持續與蛋商溝通增加進貨量，也期望農委會能就此議題與通路討論，以便通路掌握雞蛋供給狀況，進而配合政府應對措施、穩定蛋價，例如設置平價專區等。
愛買表示，目前未作任何調整，貨架上貨量足夠；全聯也表示，沒有接獲調漲消息。
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農委會昨天宣布，由於蛋雞換羽作業、飼料價格偏高，經產銷討論，雞蛋產地收購價15日起調漲新台幣2元，蛋商公會告知批發價明天由原本每台斤50元漲至52元，追平1年來的紀錄。
通路業者坦言，先前因天氣轉冷、禽流感因素，雞蛋供貨不穩，現在面臨蛋雞換羽期，雞蛋貨量尚未恢復春節前的供應水準，尤其是常溫蛋，冷藏與非籠飼蛋則尚屬穩定；如今調漲雞蛋批發價，可能造成民眾瘋搶，加劇雞蛋供不應求狀況。（編輯：翟思嘉）1120213
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