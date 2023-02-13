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高雄男悉心照顧植物人妻 出門工作也總是「牽條條」

2023/2/13 16:31（2/13 18:56 更新）
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14日是西洋情人節，高雄吳男（左）和妻子（右）結婚十多年，民國110年吳妻中風後變成植物人，吳男悉心照顧妻子，不離不棄，創世護理師13日特地準備玫瑰花束，讓吳姓夫妻提早過情人節。（創世基金會提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月13日
14日是西洋情人節，高雄吳男（左）和妻子（右）結婚十多年，民國110年吳妻中風後變成植物人，吳男悉心照顧妻子，不離不棄，創世護理師13日特地準備玫瑰花束，讓吳姓夫妻提早過情人節。（創世基金會提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月13日
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（中央社記者林巧璉高雄13日電）明天就是西洋情人節，高雄吳男和妻子結婚十多年，民國110年吳妻中風後變成植物人，吳男不離不棄，出門工作也總帶著妻子，每個月更要開車來回300公里到市區回診拿藥，從不喊苦。

吳姓夫婦結婚後選擇住在高雄市桃源區山上，兩人雖膝下無子，但感情相當好；吳妻在74歲時因中風成了植物人，吳男一肩扛起照顧重責，靠著身障補助、打零工維持家計。

吳男不捨自己外出工作獨留妻子在家，每次接到工作都會帶她一起出門。吳男說，自己會將太太抱到特製輪椅上，帶她一起出門，「只有她在我身邊，我才能安心工作」。

除了帶妻子外出工作，吳男每個月還須開車來回300公里，帶妻子到高雄市區回診拿藥；創世到宅服務團隊今年1月介入服務，教吳男居家照護技巧。

創世護理師今天特地準備玫瑰花束，讓吳姓夫妻提早過情人節。吳男將花轉送給太太後，還牽起她的手輕柔按摩，哼唱歌手江蕙的熱門歌曲「家後」，透過歌詞「你的手我會甲你牽條條」，訴說對太太的濃濃愛意，場面溫馨感人。

創世基金會鳳山分院今天透過新聞稿表示，鳳山分院安養55位植物人，並免費到151位植物人家庭服務，希望能有更多民眾加入協助行列。（編輯：陳仁華）1120213

高雄吳男（前）和妻子結婚十多年，民國110年吳妻中風後變成植物人，吳男一肩扛起照顧重責，不離不棄，令人動容。（創世基金會提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月13日
高雄吳男（前）和妻子結婚十多年，民國110年吳妻中風後變成植物人，吳男一肩扛起照顧重責，不離不棄，令人動容。（創世基金會提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月13日
#創世基金會鳳山分院
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