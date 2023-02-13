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全身雪白 14公斤白化種龍膽石斑現身馬公漁市場【獨家】

2023/2/13 16:52（2/13 17:23 更新）
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澎湖馬公第三漁港漁市場13日發現一尾罕見的白化種龍膽石斑，吸引眾人目光，有民眾認為是萬中取一的罕見漁貨，以新台幣近7000元買下，準備回家好好犒賞自己一番。中央社 112年2月13日
澎湖馬公第三漁港漁市場13日發現一尾罕見的白化種龍膽石斑，吸引眾人目光，有民眾認為是萬中取一的罕見漁貨，以新台幣近7000元買下，準備回家好好犒賞自己一番。中央社 112年2月13日
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（中央社澎湖縣13日電）馬公第三漁港漁市場今天發現一尾罕見的白化種龍膽石斑，眼尖民眾，認為是萬中取一的罕見漁貨，以新台幣近7000元買下，準備回家好好犒賞自己一番。

馬公漁市場一名女魚販，今天從一艘延繩釣漁船批買漁貨，在土魠、石斑等漁貨中乍現有尾罕見的白化種龍膽石斑，延繩釣的魚鉤還在嘴裡，直說賣魚賣了幾十年了，還是頭一遭看到這款魚，在漁市場內頓時吸引眾人目光。

這名女魚販表示，這尾白化種龍膽石斑，全身雪白，重達14公斤，最後被內行的餐客以每公斤近500元購得，準備好好犒賞自己一番。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅接受中央社記者電訪表示，龍膽石斑一般大多是有黑色、褐色等斑點，但漁民所釣到全身雪白石斑，還是可以食用，不過從魚體和眼睛來看，不是遺傳個體、純粹是白化個體，還真是相當罕見，可能是基因突變或環境所造成，一般來說要有幾十萬尾，才會出現一尾，但真正造成白化原因，還待作進一步研究。（編輯：陳仁華）1120213

#謝恆毅
#馬公漁市場
#馬公
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