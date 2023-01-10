苗栗漁民捕獲罕見逾百斤黃鰭鮪 一度誤認黑鮪

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苗栗縣後龍鎮漁民10日巡網發現捕獲1尾重110台斤大魚，一度以為是素有「海中黑金」美譽的黑鮪魚，經漁會檢視照片，認定是黃鰭鮪，在苗栗海域能捕捉到也算罕見。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月10日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣後龍鎮漁民今天巡網發現捕獲1尾重110台斤大魚，一度以為是素有「海中黑金」美譽的黑鮪魚，漁會檢視照片後認定是黃鰭鮪，雖在苗栗海域也不常見，但兩者價格天差地別。

後龍鎮漁民唐嘉信告訴中央社記者，2天前將漁網固定在大山海域沙灘，想利用潮汐變化捕撈烏魚、午魚，今天清晨5時許前往巡網時，發現網內有1尾大魚，外觀乍看以為是「海中黑金」黑鮪魚，由於以往苗栗海域從未捕獲過黑鮪魚紀錄，讓他直呼不可思議，並一度興奮將照片PO網提供買家收購。

唐嘉信說，這隻鮪魚被發現時剛死亡不久，經量測牠身長約165公分、重達110台斤，他趕緊把大魚搬回家冰存，希望能賣個好價錢。

不過，鮪魚照片經南龍區漁會總幹事顏德坤檢視後，認定並非黑鮪魚，而是黃鰭鮪。顏德坤告訴中央社記者，苗栗海域能捕捉到黃鰭鮪也算罕見，但與黑鮪魚價格行情相比，兩者是天差地別。

苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，苗栗海域鮮少出現鮪魚，研判這隻黃鰭鮪可能為追捕覓食、跟著魚群誤闖近海淺灘，就如同鯨豚擱淺，大多就是出於此因。（編輯：戴光育）1120110