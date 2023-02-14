北北基9縣市低溫特報 吳德榮：15、16日平地探8度以下
2023/2/14 08:31（2/14 08:59 更新）
氣象局14日針對9縣市發布低溫特報。圖為民眾穿著厚重衣物前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天針對9縣市發布低溫特報，清晨本島平地最低溫為新北市富貴角攝氏8.3度。氣象專家吳德榮表示，今天中部以北愈晚愈冷，明天、16日平地最低氣溫可降至8度以下。
中央氣象局發布低溫特報，今天至16日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；今晨新北、桃園及新竹有10度以下氣溫，傍晚起至15日基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫發生。
根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區富貴角8.3度、基隆市七堵區9.6度。
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天中部以北及東半部有局部短暫雨，受強冷空氣影響，各地氣溫續降，中部以北愈晚愈冷。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天西半部漸轉乾，大台北、東半部仍有局部短暫雨；16日天氣好轉、西半部晴時多雲，東半部多雲，東北部偶有局部短暫雨。
吳德榮說，明天、16日北台灣冷，其他各地早晚冷。此波強冷空氣又略調強，台北測站約可降至12度左右，符合強烈大陸冷氣團機會高，平地最低氣溫則可降至8度以下，應注意保暖。
吳德榮提到，最新模式模擬顯示，17日白天起至19日冷空氣逐日減弱，氣溫回升，各地持續晴朗穩定，18、19日東半部偶有局部短暫雨；19日晚間起至21日另一波冷空氣影響，模式模擬調整中，仍待觀察。（編輯：張雅淨）1120214
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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強冷空氣影響氣溫偏低 中部以北東半部局部雨