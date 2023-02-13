冬季皮膚龜裂疼痛難耐 醫師提醒做好保濕

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冬季季節天氣較為乾燥，許多皮膚乾燥的人在雙手指節、腳跟處出現裂痕，醫師呼籲做好皮膚保濕。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月13日

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）冷氣團一波波，37歲呂先生的雙手指節、腳跟皮膚龜裂，痛到無法拿筆、敲鍵盤，如廁後也不敢洗手，台中慈濟醫院家醫科醫師林佳佳表示，皮膚乾燥的人，注意冬季保濕問題。

日前寒流來襲，氣溫驟降，不少人皮膚出現問題。台中慈濟醫院今天發布新聞稿表示，呂先生一到冬季雙手指節與腳跟皮膚龜裂，日前低溫讓他的手指節裂痕處增加，疼痛到無法用筆、敲鍵盤，如廁後不敢洗手，非常困擾。呂先生自述，冬天也有運動習慣，戶外運動或游泳後隔天手指裂痕馬上又多幾條。

林佳佳指出，冬季季節天氣較為乾燥，皮膚乾燥的人，角質保水度會變更差，長時間接觸冷空氣會更乾，就會緊繃容易裂開。

林佳佳臨床觀察，皮膚乾裂不只發生手指、腳跟，人體最乾燥且會易搔癢的部位是在小腿脛前，常抓癢到皮膚發紅產生「冬季濕疹」，有「缺脂性皮膚炎」的人，因冬季溫度低，皮脂腺跟汗腺分泌少，肌膚保水功能變差，皮膚過於乾燥引起皮膚發炎，大多發生在末梢血液循環不的好老人家，還有糖尿病、中風病人等新陳代謝疾病問題者。

林佳佳表示，皮膚有裂傷或濕疹，擦藥膏只能幫助傷口儘快恢復，重要的是平時做好保濕，若皮膚覺得癢，應用輕拍與冰敷患處取代搔抓，以免產生傷口造成感染。

醫師建議，凡士林乳液、乳霜有滋潤、鎖住水分作用，最好不要選用添加香精或香料，晚間睡覺戴棉質手套或穿襪子能提高保濕效果。

另外，開暖氣溫度要適中、不要對人直吹，時間不要太久；洗熱水澡溫度不要過熱，儘量不泡湯，洗澡完馬上擦乳液降低水分流失，若不得已再碰水，最好戴上防水手套，讓肌膚保濕時間拉長。（編輯：郭諭儒）1120213