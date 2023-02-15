中山大學、高雄大學重啟合校協商 高大21日說明

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）國立高雄大學校長陳月端昨天下午發布校內信，內文提及近日將與國立中山大學重啟合校對談，強調會全力推動此事，21日下午4時將舉辦校內說明會。

高雄大學今天表示，此信是發給全校教職員工生和校友，選在說明會前一週發信是希望大家能踴躍參加。陳月端不連任校長，在合校事務上會依法保障校內教職員工生及校友的權益。

中山大學今天也說，高雄大學2月6日來函，希望中山大學提供幾年前對於合校議題評估的決議。中山大學在13日發文回覆，有關與高大合校議題，以存續合併為前提，合併後以「國立中山大學」名稱為之，且依國立大學合併推動辦法內容辦理。

高雄大學校內信一出，昨晚就有網友在網路匿名論壇分享中山大學發給高雄大學的函文，公文內中山大學重申合校原則是合併後校名要維持「國立中山大學」。

根據高大校內信，陳月端表示，去年底，中山與高大兩校主管餐敘中，因緣際會雙方又談到合校事宜，「近日，中山大學來文，表明重啟兩校合校對談機制。」

陳月端說，高雄大學2000年創校以來，歷任校長、教職員工生及校友的努力下，已成為南部的學術重鎮之一。但高大是中型大學，發展有其極限，長久以來，也持續與中山大學討論合校，但一直無下文。

陳月端指出，2019年高大第39次校務會議通過與中山大學合併，但當時因校名無共識，合校討論中止。

高雄大學校方人員今天告訴中央社，有關合校事項會在21日下午4時，由陳月端向全校師生說明。未來此議題會由兩校取得共識後共同對外發布。（編輯：陳清芳）1120215