輻射冷卻新北桃園16日探6度 17日起回溫

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氣象局發布19縣市低溫特報，16日因冷氣團及輻射冷卻影響，桃園、新北可能有攝氏6度以下低溫。圖為台北市中正區街頭有民眾穿著厚外套禦寒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局發布19縣市低溫特報，明天因冷氣團及輻射冷卻影響，桃園、新北可能有攝氏6度以下低溫；17日起逐日回溫，19日晚間另一波東北季風影響，北部、東北部高溫再降至約17、18度。

中央氣象局今天下午更新低溫特報，今天下午起至明天受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新竹以北有局部持續10度左右或以下氣溫發生；今晚至明天上午桃園、新北有局部6度以下，高雄以北、宜蘭、花蓮、台東及金門有局部10度以下氣溫發生。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天因為水氣更少、偏乾燥，因此清晨輻射冷卻較強。明天東半部、大台北山區有零星飄雨，17至19日雨區相似但水氣稍增，大台北山區、東半部易有短暫雨。

（圖取自facebook.com/CWB.TW）

氣溫方面，趙竑指出，明天台南以北、宜蘭、花蓮約10至12度，高屏約13、14度，桃園、新北不排除會有局部6度左右的低溫，各地高溫約17至21度；17日冷氣團減弱，氣溫會逐日回升。

趙竑表示，17至19日各地低溫約14、15度左右，17日白天各地高溫則回升至20度以上，中南部部分地區在假日可能會出現30度左右高溫。

然而，趙竑提到，19日晚間開始東北季風增強，預估影響至22日，各地低溫約14度上下，北部及東北部高溫再次下滑至17、18度左右，其他地區則是早晚偏涼。

趙竑提醒，18、19日西半部、金馬會有局部霧或低雲，影響能見度；東半部、恆春半島則要留意有長浪。（編輯：吳協昌）1120215