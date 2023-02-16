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疫後就學貸款補助 最快7月上路

2023/2/16 17:02
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（中央社記者陳婕翎台北16日電）「疫後就學貸款補助方案」將協助符合資格者償還1年本息，教育部今天表示，以學貸平均金額新台幣30萬元計算，1年約補助4萬元，最快7月上路，主動勾稽、設置客服專線雙軌防漏。

行政院會通過「疫後就學貸款補助方案」，教育部長潘文忠說，將協助「在學中已申請學貸弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格貸款人」償還1年本息。

教育部高教司長朱俊彰接受媒體聯訪時表示，根據統計，國內共有73萬名在學中或在還款的就學貸款者，在「疫後就學貸款補助方案」上路後，粗估約有56.3萬人受惠，大概有75%的貸款人會獲得照顧。

朱俊彰說，以教育部分析資料，台灣1名學生的平均就學貸款金額大約落在30萬元，每個月還款本金加利息大約為3300元，分別為本金2954元及350元左右的利息。以此推算，政府每個月會替符合協助償還資格者還掉3300元本息負擔，為期1年大概累計補助4萬元左右。

教育部次長劉孟奇補充說明，上述補助4萬元左右只是平均值，「疫後就學貸款補助方案」是跟著實際申貸金額執行，私立學校學生貸款金額高於國立學校，所以屆時獲補助金額勢必是私立學校較國立學校更多；另外，由於高中免學費，貸款較低，大學學貸也會比高中再高一點。

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劉孟奇表示，「疫後就學貸款補助方案」預計最快7月可上路，這次補助金額並非發一筆現金給學生還錢，是直接發進銀行，教育部將透過承貸銀行勾稽申貸學生資料，幫學生按月還款。預計採取主動勾稽、設置客服專線雙軌防漏機制，若學生符合資格卻未受補助，可藉由專線詢問，將專案處理。

台灣青年民主協會理事長張育萌透過文字回應，雖然「疫後就學貸款補助方案」解決燃眉之急，但呼籲教育部提出更長期的學貸補助方案，通盤檢視畢業後學貸本息的收入門檻，是否能隨所得與物價等調整，才能反映民生真正需求。（編輯：管中維）1120216

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