冷氣團減弱 雲嘉南高屏18日起2天空氣品質亮橘燈

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）環保署官網顯示，今天強烈大陸冷氣團減弱下，全台空氣品質尚為良好或普通，但中部以南短時間可能達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級；18、19日雲嘉南及高屏空氣品質亮橘燈。

環保署空氣品質監測網資訊顯示，17日強烈大陸冷氣團減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位在背風側，擴散條件稍轉差，污染物稍易累積；夜晚馬祖、清晨和夜晚西半部地區及金門易有局部霧或低雲影響能見度。

環保署預測，今天宜蘭、花東空氣品質擴散影響區及澎湖為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為普通等級，以及中部以南短時間可能達橘色提醒等級。

環保署並指出，18日環境風場為偏東風，西半部地區位背風側，擴散條件較差，污染物易累積；據此預測雲嘉南及高屏空品區為橘色提醒等級。

19日則是東北季風增強，午後東北風可能挾帶境外污染物南下影響台灣，雲嘉南以南位在下風處，污染物易累積；環保署預測雲嘉南及高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：陳政偉）1120217