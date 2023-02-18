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台鐵鳳鳴簡易站工程 蘇巧慧：進度超前已達6成

2023/2/18 17:42（2/18 17:56 更新）
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行政院公共工程委員會主委吳澤成（前左2）18日與民進黨籍立委蘇巧慧（前右）等人前往新北市鶯歌區，會勘台鐵鳳鳴簡易車站工程，聽取相關簡報。（立委蘇巧慧服務處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月18日
行政院公共工程委員會主委吳澤成（前左2）18日與民進黨籍立委蘇巧慧（前右）等人前往新北市鶯歌區，會勘台鐵鳳鳴簡易車站工程，聽取相關簡報。（立委蘇巧慧服務處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月18日
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（中央社記者黃旭昇新北18日電）民進黨立委蘇巧慧今天表示，新北市大漢溪堤外便道「鐵路橋至樹林柑園大橋段」工程，經爭取獲中央全額補助；台鐵鳳鳴簡易車站工程進度超前已達6成，預估民國113年11月啟用。

行政院公共工程委員會今天主辦會勘，蘇巧慧陪同工程會主委吳澤成視察台鐵鳳鳴簡易車站、大漢溪堤外便道「鐵路橋至樹林柑園大橋段」施工現況與進度。

蘇巧慧透過服務處發布新聞稿表示，鳳鳴簡易車站原預估工程經費為新台幣6.1億元，實際工程經費為4.5億元，肯定交通部鐵道局的施工進度超前，已達6成，預計明年11月啟用。車站整體結構包括1座跨站式車站及2座岸壁式月台，車站採用無人簡易站，設電子票證。

她說，鐵道局在簡易車站主要入口處預留臨時停車位，但因周遭路幅較窄，須全盤考量未來通勤民眾汽車、機車停放需求，鐵道局務必與新北市政府妥善規劃人行與車流動線。

至於大漢溪堤外便道，蘇巧慧表示，便道串聯新莊區西盛通往樹林區、鶯歌區等地是重要聯外道路，但其中「鐵路橋至樹林柑園大橋段」需加固堤岸防洪，經費龐大且施工難度高；經爭取中央全額補助後，讓堤防加固、道路鋪設工程都順利進行，預計明年1月完工。

蘇巧慧指出，同時成功爭取移設「21號越堤道路」至西盛橫移門及浮洲橋間，確保工程效益最大化，調節堤內外車流量讓民眾交通順暢。（編輯：戴光育）1120218

行政院公共工程委員會主委吳澤成（前左4）18日與民進黨立委蘇巧慧（前左3）等人前往了解新北市大漢溪堤外便道「鐵路橋至樹林柑園大橋段」施工現況與進度。（立委蘇巧慧服務處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月18日
行政院公共工程委員會主委吳澤成（前左4）18日與民進黨立委蘇巧慧（前左3）等人前往了解新北市大漢溪堤外便道「鐵路橋至樹林柑園大橋段」施工現況與進度。（立委蘇巧慧服務處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月18日
#蘇巧慧
#交通部鐵道局
#台鐵鳳鳴簡易車站
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