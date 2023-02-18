客家青少年國際事務訪問團恢復辦理 即日起報名

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）客委會今天表示，「2023客家青少年國際事務訪問團」恢復辦理，今年將前往新加坡及馬來西亞客家文化發展重點地區，即日起至4月14日止受理徵件，歡迎高中、職、五專青少年報名。

客家事務委員會表示，報名「2023客家青少年國際事務訪問團」資格為15至18歲的高中、職、五專在校學生（含應屆畢業生），有客家血緣或客家淵源，且自我認同為客家人，具中華民國國籍的青少年。

受理報名至4月14日止，以書面郵寄的郵戳為準；網路報名至當天23時59分止，詳細資訊可至https://www.hakkayouth.com.tw/查詢。

客委會指出，今年訪問團響應新南向國際事務，將前往新加坡及馬來西亞的海外客家文化發展重點地區，引領客家青少年從亞洲出發，激盪出不同凡響的世界觀。

行前訓練多元豐富，包含客家文化、口語傳播、國際事務、客家藝文及客庄蹲點實習；海外訪問行程則包含與政府、國際非政府組織、客家社團、成功企業進行交流及與當地青年共同參與志願服務行動，讓團員體驗跨文化、全球議題的交流學習。

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有關報名後的徵選期程規劃，複選日期為5月13日，決選日期為5月27日上午，行前訓練為7月15日至26日，共12天。出國日期為7月31日至8月14日，並於8月23日進行成果發表。

客委會自民國106年起辦理「客家青少年國際事務訪問團」，3屆共36名優秀客家後生經徵選後出訪，投入國際事務觀摩學習、跨文化交流及志願服務工作，走訪美國、德國、法國、西班牙、紐西蘭及澳洲等國，成為客家文化最佳親善大使，每屆皆吸引上百名學子報名爭取出國訪問機會。（編輯：李亨山）1120218