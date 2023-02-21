四技二專特殊選才錄取率6成 資安人才2人上榜

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（中央社記者陳至中台北21日電）四技二專「特殊選才」招生管道今天上午放榜，924個招生名額，共583人完成登記志願，最終錄取370人，總分發錄取率為63.5%。資安學研人才培育計畫的外加名額則錄取2人。

特殊選才重視特殊技能、經歷，不採學測、統測等升學考試成績。配合教育部「願景計畫」照顧弱勢生，112學年度共有3所國立大學提供49個外加名額；鼓勵學生先就業再升學的「青年儲蓄帳戶」制度，完成2年以上計畫的青年，也可透過特殊選才管道升學。

另外，112學年度起配合行政院的「資安學研人才培育計畫」，特殊選才也提供外加名額，112學年度共有20校、39個系科參與，共提供104個名額。

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四技二專特殊選才錄取結果今天上午10時公布，112學年度符合資格的考生共750人，完成登記志願583人，錄取370人，其中青年儲蓄帳戶組125人、技職特才及實驗教育組245人（含願景計畫21人、資安人才2人）。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福指出，錄取的學生必須於本月24日前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，未在規定期限內完成手續，視同放棄錄取資格。另外王錫福也提醒，已完成報到的學生，一律不能再參加112學年度各項聯合招生作業。（編輯：張雅淨）1120221