營運擴增、多角化經營 製造業人力需求增2.2萬人

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（中央社記者張雄風台北21日電）勞動部今天公布「112年第1次人力需求調查結果概況」，事業單位預計今年4月底較1月底人力需求淨增加5.7萬人，以製造業人力需求淨增加2.2萬人較多；主因是「公司營運擴增或多角化經營」。

勞動部今天發布新聞稿表示，為了解今年4月底就業市場人力需求情形，勞動部於今年1月3日至1月19日就員工規模30人以上事業單位辦理「112年第1次人力需求調查」，回收有效樣本計3027家。

勞動部進一步說明，製造業中，電子零組件製造業淨增加6000人，金屬製品製造業、機械設備製造業分別淨增加3000人、2000人；另外，住宿及餐飲業淨增加7000人次之。

若按職類別觀察，以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加1.7萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加1.6萬人次之。

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勞動部指出，按行業別觀察，人力需求淨增加較多的製造業、住宿及餐飲業增加人力主要原因，均以「公司營運擴增或多角化經營」最多（分別占47.7%、38.9%），「退離者之補充」次之（分別占34.7%、32.5%）。

在醫療保健及社會工作服務業以「退離者補充」最多（占47.9%）、藝術娛樂及休閒服務業以「長期缺工」最多（占37.5%），其餘各行業則均以「公司營運擴增或多角化經營」為增加人力首要原因。（編輯：陳政偉）1120221