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漢他病毒增1例 疑工作接觸鼠屍、排泄物感染

2023/2/21 18:31（2/21 18:45 更新）
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（中央社記者陳婕翎台北21日電）疾管署今天公布，新增1例漢他病毒症候群病例，為今年第2例確診個案，是一名北部50多歲男性，從事飼料倉庫相關職業，疑在工作中接觸鼠屍、排泄物感染，目前已出院。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青在例行疫報說明，個案近期無旅遊史，活動地以工作地及住家周邊為主，住家無鼠類蹤跡，因工作需要會接觸鼠屍或鼠類排泄物。1月30日陸續出現發燒、頭痛等症狀，當日就醫後返家，因症狀惡化，2月3日送至急診並收治住院，經通報檢驗確診。

林詠青表示，個案相關接觸者無疑似症狀，衛生單位已進行各項調查及衛教防治工作，並前往個案工作地周邊進行捕鼠作業釐清可能感染源。

疾管署提醒，清理鼠屍或鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

根據歷年統計資料，國內自2011年以來累計42例，其中1例為境外移入，感染國家為印尼，各月均有發病病例，且各年齡皆有風險。

疾管署發言人羅一鈞說，去年同期僅1例個案，雖然今年多一點，但都屬於零星個案，不到拉警報程度。

漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物，包括糞、尿、唾液污染飛揚的塵土、物體，或被帶有病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染的風險。（編輯：管中維）1120221

#漢他病毒
#林詠青
#羅一鈞
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