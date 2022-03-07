111年首例漢他病毒個案 馬場人員接觸鼠糞便染疫

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）衛福部疾管署今天晚間公布，國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，為一名北部馬場工作人員，疑似因接觸鼠類排泄物染疫，衛生單位已前往清消、疫調，馬場暫無其他確診者現蹤。

疾管署副署長莊人祥今晚接受媒體聯訪表示，國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，為北部40多歲男性，近期無旅遊史，個案在馬場工作，工作場域常有鼠類出沒，自述曾多次接觸馬類及鼠類排泄物。

個案2月12日出現肌肉痠痛、發燒、畏寒等症狀，2月14日因症狀未改善，前往醫院就醫並收治住院，經通報檢驗確診。莊人祥說，個案狀況已於2月下旬緩解，出院返家休養，個案同住者、接觸者，以及同馬場工作人員皆無疑似症狀。

莊人祥說，衛生單位3月5日已前往個案住處周邊及工作場域進行疫情調查、住家及工作場域環境消毒、民眾衛教及放置鼠籠等防治工作，據衛生單位回報，暫時未在馬場捕獲到鼠類。

疾管署統計，國內去年累計10例漢他病毒症候群病例，個案居住地為高雄市（4例）、台北市（2例）、新北市、桃園市、彰化市及台中市（各1例）；自2011年起累計35例本土病例，性別以男性24例（占66.7%）為多，年齡則以40歲以上28例（占77.8%）為多；另1例境外（感染國家為印尼）。

莊人祥說，去年同期共有3例漢他病毒症候群個案，漢他病毒症候群一直以來都是散發疫情。莊人祥表示，如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

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漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。（編輯：張雅淨）1110307