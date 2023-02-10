112年首例漢他病毒個案 30多歲女感染源疑野鼠

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）疾管署今天公布，國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，為一名中部30多歲女性，家中從事飼養白鼠工作，經採檢皆陰性，推測感染源是野鼠可能性高；此家庭已2人確診疑群聚案。

衛生福利部疾病管制署公布，今年首例漢他病毒症候群病例為一名中部30多歲女性，同住家人曾於去年11月確診漢他病毒症候群，當時接觸者採檢結果均為陰性。

這名女性1月15日起陸續出現眼窩痛、發燒、腹痛等症狀，1月16日至醫院就診，醫師開立退燒藥後返家休養，1月17日因症狀未改善，再次就醫並收治住院，檢查發現血小板偏低、肝指數偏高，經通報檢驗確診漢他病毒感染，目前狀況已穩定出院。

衛生單位調查，相關接觸者共9人，其中2人發燒，7人無疑似症狀。

疾管署副署長羅一鈞下午接受媒體電訪表示，此案疑似家庭群聚，個案家中從事飼養白鼠工作，曾對家中白鼠採檢皆陰性，因住家周圍有農園，懷疑是環境當中共同暴露感染來源，接觸野生鼠類排泄物的可能性比較高，將前往捕鼠釐清可能感染源，並進行民眾衛教等防治工作。

疾管署統計，國內去年累計5例漢他病毒症候群確診病例，個案居住地為台北市（2例）、新北市、高雄市、彰化市（各1例）；自2011年起累計41例，性別以男性30例（占73%）為多，年齡則以40歲以上29例（占71%）為多，其中1例境外（感染國家為印尼）。

漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。（編輯：管中維）1120210