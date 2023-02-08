混合感染2種禽流感 屏東鹽埔土雞場撲殺逾萬隻雞

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）屏東鹽埔鄉一處土雞場今天確認混合感染H5N1及H5N2亞型高病原禽流感病毒，現場撲殺逾1萬隻約66日齡的紅羽土雞，縣府也督導業者完成場區清潔及消毒工作。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，動物防疫所4日接獲鹽埔鄉一處土雞場主動通報飼養雞隻異常死亡，即依標準作業程序啟動防疫機制，並採樣檢體送驗，今天確認混合感染H5N1及H5N2亞型高病原禽流感病毒。

動物防疫所執行撲殺作業，現場撲殺1萬525隻約66日齡的紅羽土雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

動防所長李永文表示，同步啟動該場半徑3公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3至5公里進行訪視輔導，訪查禽場有無可疑病例，確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

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動防所提及，近期受輻射冷卻影響日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，養禽場業者應適時開啟禽舍保溫設備，同時維持防鳥設施正常運作，並採統進統出的飼養模式，落實場區各項門禁管制，人員、車輛進出都應徹底消毒。

動防所呼籲，養禽業者配合動物防疫機關監測採樣，每日自主觀察場內家禽健康狀況，如發現異常情形，請立即通報防疫機關即時處理，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依動物傳染病防治條例規定撲殺動物不予補償且另處新台幣5萬元以上100萬以下罰鍰。（編輯：黃世雅）1120208