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徵車勤人員起薪3萬 台鐵產工：國營事業帶頭低薪

2023/2/21 18:38
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（中央社記者張雄風、汪淑芬台北21日電）台鐵宣布甄選30名車勤服務員，須具英語或日語能力檢定，月薪新台幣3萬256元。台鐵產工今天說，開出這樣的薪資是打臉交通部長王國材「國營事業不要帶頭低薪」的宣示。

王國材回應，台鐵已說明3萬多元是底薪，還有其他酬勞。

台鐵運務處估計，車勤服務員一個月薪資加上售貨勞務酬給、獎金，4萬多元不是問題。

台鐵局昨天宣布，配合113年轉型為台鐵公司，加上EMU3000新自強號陸續加入營運，將在3月中旬舉辦車勤服務員甄選，預計招募30名，月薪3萬256元。

報名資格包含大學以上學校畢業並具有英語能力全民英檢中級、多益550分以上（或相當等級合格者），或日語能力檢定（舊制3級、新制N4）。

台灣鐵路產業工會今天發布3點聲明：台鐵局應重新訂定此次車勤人員徵才條件，提出務實的薪資待遇，現職車勤人員應同步調整；檢討車勤人員宿舍需求及掌機修繕經費，減少人員流動因素；交通部應重新審視留才津貼，參酌港務、郵政人員薪資，以實際縮短薪資差距為目標，擺脫國營最低薪。

台鐵產工認為，台鐵局開出這樣低薪且踐踏勞動尊嚴條件，相比同樣工作內容的高鐵服勤員，實習期間薪資3萬元、實習後起薪3萬3800元（不含輪班產生的津貼及加班費），或具語言專業人員的業界薪資，台鐵都開出比業界更低的條件，是再次打臉王國材「國營事業不要帶頭低薪」的宣示。

台鐵產工走訪車勤人員得知，目前人力補充並未考量相關住宿需求，恐造成人力新增後宿舍床位不足，以及服務旅客時的販售掌機修繕後勤問題，相關待遇與工作環境未改善，只是單純補人不解決離退因素，永遠無法解決人力問題。

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台鐵產工批評，交通部與台鐵局用低薪留才、低薪招聘的作法，更顯現政府只是打著公司化大旗改革，內部治理毫無改變，而持續以低薪壓榨新舊基層員工，對員工留才待遇、人力補充敷衍了事的結果將造成員工高流動率，正是台鐵長年以來營運不安定、運輸風險高的重要原因，如今在公司化衝擊下將造成更嚴重影響。

台鐵產工向王國材喊話，別再只是告訴員工，待遇提高等公司賺錢再說；基層要的從來都不是加薪，是薪資正常、待遇合理，達到真正留才降低衝擊。（編輯：管中維）1120221

#台鐵運務處
#王國材
#台鐵局
王國材
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