莊人祥接疾管署長 薛瑞元期許完美收尾COVID-19

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）衛福部疾管署長由現任疾管署副署長莊人祥接任，今天正式交接，衛福部長薛瑞元在典禮表示，期許完美收尾COVID-19防疫時代，盼4個月內完成傳染病防治法修法，回歸正常生活。

衛福部常務次長石崇良近日調任健保署長，次長之位空缺，衛福部長薛瑞元14日宣布人事異動，由現任疾管署長周志浩接任次長，現任疾管署副署長莊人祥接掌疾管署。今天是疾管署卸任與新任署長交接暨宣誓典禮。

薛瑞元致詞時表示，3年多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫日子，疾管署日日夜夜、不眠不休，成功守住疫情，周志浩擔任署長期間是疾管署歷史上輝煌時代，疫苗採購等皆是由周志浩帶領完成，這是不為人知幕後，現階段已逐步到COVID-19疫情尾聲，後面收尾工作交由莊人祥接下。

薛瑞元說，收尾收得不好就不算完美落幕，COVID-19指揮中心降級、傳染病防治法改類等，並沒有那麼簡單，尤其傳染病防治法修法任務，須趕在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」6月底退場前完成，而修法後執行面銜接也不易。

薛瑞元說，除身為醫師以外，莊人祥還具公共衛生及醫學資訊專業，過去防疫期間，莊人祥透過建立模型推演台灣疫情走向，9成以上都是正確預測，從一開始數據被懷疑，到「莊大哥真好、真厲害」，這句話從前衛福部長陳時中時任指揮中心指揮官時講到現在，因堅強團隊才能守住疫情。

莊人祥說，在防疫戰役即將結束之際，可以繼往開來、承先啟後接下重任，這是對他莫大的認可，在美國哥倫比亞大學取得博士學位歸國就遇上SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，後續迎來SARS疫後時代改革整備，現在COVID-19疫情趨緩，防疫措施逐漸放寬，但疫情過後，仍然不能停下腳步。

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莊人祥說，經歷COVID-19疫情後，民眾都深刻感受到防疫對國家安全、社會安定重要性，健全防疫整備是重大願景，確保民眾免於疫病威脅，未來需要將3年多的防疫經驗內化、吸收，進行通盤檢討、整備規劃，面對下一個可能出現的大流行傳染病，「我期許自己站在巨人肩膀上。」

周志浩表示，在COVID-19疫情防疫3年多以來，「疾病管制單位的前輩建立最穩的基礎，專家是最堅強的後盾」，感謝專家願意接起每一通不是太早就是太晚響起的電話，也感謝疾管署團隊始終相挺、支持，讓他任職疾管署長期間交出了還算不錯的防疫成績單、守住台灣民眾的健康。（編輯：張雅淨）1120222