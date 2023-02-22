婦人急性胰臟炎組織壞死 內視鏡超音波治療

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）一名54歲的婦人罹患藥物誘發急性胰臟炎，因發炎程度嚴重，衍生出感染性有壁分隔壞死，引流管直徑不大，無法將壞死組織引流乾淨，醫療團隊利用內視鏡超音波成功治療。

三軍總醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師林榮鈞今天在記者會上說明，台灣膽胰疾病盛行率逐年攀升，但膽胰疾病診斷及治療複雜，當出現這名50多歲婦人類似狀況時，放射科醫師所執行的經皮引流治療效果有限，就會轉向尋求外科醫師進行手術，但手術帶來的併發症與風險並不低。

因此，三總改變及創新了一個小技巧，林榮鈞說明，這個技巧是「雙蘑菇頭金屬支架」，使得直接內視鏡壞死清創術的效率得以提高，也對於這種術式所衍生的意外事件及狀況，得以獲得處置。

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林榮鈞進一步說明，以這名婦人為例，病人入院後，透過內視鏡超音波引導下使用雙蘑菇頭金屬支架作為內視鏡治療，當金屬支架置入引流後，婦人腹痛、發燒等感染症狀立即緩解。

林榮鈞表示，一週後，醫療團隊取出雙蘑菇頭金屬支架，開始操作直接內視鏡壞死清創術，但這名婦人病況嚴重，仍有大量殘留固體壞死物質，所以醫療團隊必須每週執行直接內視鏡壞死清創術，花了2個月完成清創。這個經驗已發表在國際知名期刊Digestive Endoscopy。（編輯：卞金峰）1120222