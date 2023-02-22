視察中科西南向聯外道路 林右昌：預計年中通車

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內政部長林右昌（左2）22日在營建署長吳欣修（左）陪同下，前往視察台中市龍井區中科西南向聯外道路工程進度，民進黨立委林靜儀（右2）等人也到場。中央社記者蘇木春攝 112年2月22日

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（中央社記者蘇木春台中22日電）內政部長林右昌今天視察台中市龍井區中科西南向聯外道路工程進度，他表示，聯外道路完工後，將可改善中科與台灣大道周邊交通，縮短約10分鐘的通行時間，預定今年6月可完工。

內政部營建署辦理「台中市龍井區中科西南向聯外道路工程計畫」，道路西起中興路、終點銜接西屯路三段，總長度2074公尺，道路以鋼箱型橋梁橫跨台灣大道，工程總經費為新台幣18.5億，於民國108年9月開工。

林右昌今天在營建署長吳欣修陪同下前往視察工程進度，立委林靜儀與地方民意代表皆出席。

林右昌接受媒體聯訪時表示，台中科學工業園區成立迄今，引進了光電、精密機械及半導體等產業，帶動周遭經濟繁榮與人口成長，但同時也帶來了在地交通尖峰塞車等問題，透過新的聯外道路，將可改善中科與台灣大道周邊的交通，預定今年6月可完工。

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營建署表示，中科西南向聯外道路開放通車後，將可紓緩改善中科排中園區、台灣大道等鄰近區域的車潮，也能縮短銜接國道1號、3號與台74線等重要道路約10分鐘的通行時間，滿足台中市西屯、龍井、沙鹿與清水等區的交通需求。

此外，媒體詢問基隆市長謝國樑在競選時對市民承諾「免費」提供就業青年1台Gogoro電動機車，市府改為「補助」的看法。林右昌說，個別政治人物在選舉期間所做出競選承諾，有責任與義務去推動完成，相信地方議會與人民，大家會睜大眼睛看，市府提出什麼方案社會會有所公評。（編輯：卞金峰）1120222