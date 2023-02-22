228連假前2天偏冷 台南以北低溫探11度

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天表示，明天氣溫稍微回升，24日起另一波冷空氣南下，228連假前2天最冷，台南以北，東北部低溫約攝氏11至13度，27日起回溫；預估3月2日又有一波冷空氣影響台灣，仍待觀察。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天與今天類似，桃園以北，東半部有短暫雨，但水氣稍增，降雨較今天明顯，其他地區為多雲到晴。

葉致均指出，24日強冷空氣南下，持續影響至26日，北部及東半部地區有短暫雨；27日至3月2日雨區稍減，主要在東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

溫度部分，葉致均指出，明天北台灣因為雲量偏多、回溫不太明顯，高溫約18、19度，其他地區則可回升到24至27度左右；24日起冷空氣南下，25日、26日最冷，預估強度達強烈大陸冷氣團，台南以北，東北部低溫11至13度，其他地區14至15度，局部地區可能會再低一些。

葉致均表示，冷空氣27日減弱，預估北部、東北部白天溫度可回升至19、20度左右，中南部約24至27度，28日、3月1日氣溫則是相對舒適；預估3月2日又有一波冷空氣南下，至於降溫的幅度需要再觀察。

葉致均提醒，明天、24日西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；明天至25日東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生。（編輯：李亨山）1120222