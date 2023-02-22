民眾抱怨客運9026路線等太久 公總：尖峰等7至10分

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（中央社記者余曉涵台北22日電）有民眾向基隆市長謝國樑抱怨國道客運9026路線等太久；對此，公路總局台北市區監理所表示，今天上班尖峰時段現場統計乘客平均等候約7到10分鐘，皆可順利搭乘。

基隆市長謝國樑今天一早搭國道客運9026路線，有民眾焦急說等了1小時還上不了車，上班就快遲到，謝國樑呼籲業者不應脫班，只要沒依規定行駛，就應開罰予以輔導。

對此，交通部公路總局台北市區監理所今天發布新聞稿表示，台北市區監理所轄基隆監理站今天上班尖峰時段派員至基隆長庚醫院等候車人數較多站位查看9026路線乘客的候車情形。

現場統計乘客平均等候約7到10分鐘，皆可順利搭乘，而謝國樑候車時間約為7分鐘即順利上車，故整體情況大致良好，並無報載候車1小時仍無法上車情形。

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台北市區監理所表示，為確實掌握業者營運及乘客候車情形，每天上、下午通勤尖峰時段均派員至各重要站位確認車輛疏運乘客情形，除要求業者準點發車外，且適時依乘客等候人數協調業者加開班次以及時疏運；今天上班尖峰時段，業者分別於上午6時50分、上午7時10分加開2班次，目前業者輸運情形已有改善，後續亦將持續督導業者維持正常營運。

台北市區監理所表示，除上述協調業者於尖峰時段疏運作為外，為配合基隆市民乘車需求，積極輔導業者增加駕駛人力及車輛數，短期已協調同業支援所需駕駛人力及車輛，中、長期配合業者經營規劃招募人力及添置車輛因應。（編輯：陳仁華）1120222