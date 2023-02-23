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交通違規歸責申請每年20萬件 即起可線上辦理

2023/2/23 11:15
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）公路總局今天表示，統計民眾申請交通違規歸責駕駛人成功件數，每年約20餘萬件，且逐年成長，即日起可線上辦理。

公路總局發布新聞稿，為便利民眾申請交通違規歸責實際駕駛人，即日起在監理服務網推出「違規歸責駕駛人」線上申辦功能，車主可透過網路直接申請，不需要臨櫃申辦。

公路總局說，目前交通違規案件一種是經警察攔查舉發，另一種是逕行舉發，因逕行舉發警察機關無法得知實際駕駛人是誰，所以舉發通知單會寄給車主，若車主非違規人，要向監理機關臨櫃申辦歸責駕駛人。

公路總局統計每年申請歸責成功件數約20餘萬件，案件逐年增長，為使民眾申辦歸責更便利，推出線上申辦功能，民眾至「監理服務網」登入會員後，點選「交通違規」項目下「申辦歸責案件進度查詢」，填妥相關欄位，上傳所需證件、舉發通知單及相關佐證後，即完成申請程序，後續會有專人處理。

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另外，現行向管轄監理機關申辦後無法及時掌握辦理情形，未來透過「申辦歸責案件進度查詢」功能，即可掌握案件辦理進度，且案件申辦完成後也會主動以電子郵件通知。

公路總局提醒，車主收到逕行舉發通知單時，若自己不是違規駕駛人，可於舉發通知單上應到案日前提出申請，檢附相關證據（車主身分證件、實際駕駛人駕照、違規通知單、採證照片及其他佐證等），歸責違規駕駛人，逾期不予受理。（編輯：陳政偉）1120223

#公路總局
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