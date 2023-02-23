爭取月票優惠擴及中台灣8縣市 盧秀燕謝中央協助

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台中市長盧秀燕23日上午列席行政院會，會中積極爭取通勤通學月票優惠措施擴大服務中台灣8縣市等案。盧秀燕表示，她的建議都有獲正面回應，感謝中央允諾協助，盼說到做到，共同為民眾謀福。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月23日

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）行政院會今天拍板促進公共運輸使用方案，列席行政院會的台中市長盧秀燕表示，她在會中爭取通勤通學月票優惠措施擴大服務中台灣8縣市，獲正面回應，感謝中央允諾協助。

台中市政府發布新聞稿指出，盧秀燕上午列席行政院會，在會中積極爭取通勤通學月票優惠措施擴大服務中台灣8縣市，並提醒中央因應核二廠2號機除役而調度水力發電，可能造成缺水及中火燃煤量增加問題，以及期盼行政院儘速核定台中第2條捷運藍線綜合規劃。

盧秀燕表示，她的建議都獲行政院長陳建仁及相關部會首長正面回應，感謝中央允諾協助，盼說到做到，共同為民眾謀福。

有關通勤通學月票優惠措施，對於行政院所提「中央促進公共運輸使用方案」，盧秀燕除表示歡迎，不過交通部原僅規劃中、彰、投、苗生活圈月票，但中台灣區域治理平台已涵蓋8縣市，所以她提案，若平台內縣市成員有意願擴大月票服務範圍，希望中央能協助，而交通部長王國材對此表示樂觀其成，也會予以協助。

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盧秀燕指出，她也替其他縣市發聲，除中台灣區域治理平台8縣市共同生活圈月票之外，若有更小區域，或單獨縣市有提到交通月票部分，也希望交通部能共同關心，這點也獲交通部認同。

此外，對於台中第2條捷運藍線綜合規劃獲交通部審查通過，盧秀燕表示，最後1哩路就是報行政院核定，行政院長陳建仁與王國材都是樂觀其成，從他們的答覆可感覺到光輝與希望，相信下個月就會有好消息。（編輯：黃世雅）1120223