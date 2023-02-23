221億元補貼公共運輸 王國材：盼提升使用率5%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院會23日拍板促進公共運輸使用方案，交通部長王國材表示，希望藉由通勤月票及觀光景點公共運輸接駁補貼，在3年內將公共運輸使用率提升5%，同時減少交通事故死亡率5%。圖為王國材展示印有促進公共運輸使用方案字樣的電子票證範本。中央社記者汪淑芬攝 112年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）行政院會今天拍板促進公共運輸使用方案，3年經費新台幣221億元。交通部長王國材今天下午在記者會表示，盼3年後提升公共運輸使用率5%，同時減少交通事故死亡率5%。

交通部下午先舉行道路交通安全記者會，之後說明「行政院促進公共輸使用方案」。

王國材說，盼透過促進公共運輸方案減輕民眾負擔，同時減少車禍，透過通勤月票及觀光景點公共運輸接駁補貼，3年內將公共運輸使用率提升5%，同時也降低交通事故死亡率5%。

公路總局長陳文瑞補充說明，行政院促進公共運輸預算從民國112年至114年，通勤月票經費200億元，今年20億元，113年、114年各90億元，另有21億元觀光景點公共運輸接駁補貼，預計2月底完成相關草案，業者可望4月開始申請。

陳文瑞說，提升5%公共運輸使用率是以108年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前為比較基礎，各地方不同，地方政府申請補貼時，須提出預計達成的指標，公路總局也有績效評比。

交通部路政司長林福山說，疫情3級警戒期間，公共運輸使用率最低曾降到只有3成，現在約恢復到疫情前7成，通勤月票及觀光景點的公共運輸接駁補助，不是地方政提出計畫就給錢，將依據實際推動情形，依分攤比例補貼，其中電子票證製卡費全部由中央補助。

根據交通部完成的規畫，公共運輸通勤月票是針對三大都會生活圈，包括北北基桃、中彰投苗及南高屏，提供區域內或跨區域各類公共運輸優惠，包括：公車、公路客運、台鐵、捷運、公共自行車；竹竹（新竹縣市）、雲嘉嘉（雲林及嘉義縣市）、宜蘭依單一縣市或與鄰近市緊密程度及運具條件，因地制宜「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」2種月票，差額由中央及地方政府有不同比例補貼。

針對非北北基桃的縣市擔心公共運輸基礎設施不佳，王國材說，交通部續推動交通平權、偏鄉正義，明年經費大幅提升，尤其公車路網、新路線補貼、路網銜接、設轉運站等。

陳文瑞說，交通部已有245億元強化地方公共運輸環境的補助經費，110年至113年，優先建設中、南、東部及離島公共運輸環境。（編輯：蕭博文）1120223