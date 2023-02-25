9縣市低溫特報 新北富貴角清晨10.1度平地最低

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）今天是228連假第1天，受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局持續發布9縣市低溫特報，清晨新北富貴角出現攝氏10.1度的氣溫，為台灣本島平地最低。

氣象局發布低溫特報及燈號的9縣市如下：

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫的機率。

黃色燈號（寒冷）：新竹縣、苗栗縣、金門縣，有10度以下氣溫的機率，連江縣有6度以下氣溫的機率。

氣象局觀測，今天中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也偏冷，清晨台南以北及宜蘭低溫約12到14度，其中新北富貴角10.1度，是台灣本島平地最低溫，其他地方低溫在15至18度；離島最冷是連江縣東引8.6度。

氣象局預報，白天北台灣氣溫回升有限，高溫只有13到15度，其他地方也比昨天下降，中部及花東高溫約17到20度，南部23至25度；北部及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部降雨會較持續，中南部可見陽光。

氣象局預測，明天天氣和今天差不多，強烈大陸冷氣團要到27日白天才會減弱。（編輯：陳政偉）1120225