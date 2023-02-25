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微量境外污染物移入 高屏金門空氣品質亮橘燈

2023/2/25 10:56（2/25 11:48 更新）
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環保署監測資料顯示，高屏及金門空氣品質為橘色提醒等級。圖為高雄大樹測站影像。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
環保署監測資料顯示，高屏及金門空氣品質為橘色提醒等級。圖為高雄大樹測站影像。（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
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（中央社記者楊淑閔台北25日電）環保署監測資料顯示，今天受強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，挾帶微量境外污染移入影響，雲嘉南以南在下風處，污染物稍易累積，高屏及金門空氣品質為橘色提醒等級。

環保署指出，依監測資料及氣象局今天上午10時氣象資料顯示，受到強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外污染移入影響台灣，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環保署預測，宜蘭、花東空氣品質擴散影響區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為普通等級，北部及彰化至雲嘉南沿海地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及金門為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，提醒民眾出門做好防護。

另外，環保署說，26日仍受強烈大陸冷氣團影響，環境風場也是東北風，目前預測全台空氣品質為良好、普通等級。27日強烈大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，中部以南位在弱風區，擴散條件差，預測雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：陳政偉）1120225

（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
#空氣品質
#環保署
#冷氣團
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