2023台灣茶油節 10國產油茶台北希望廣場參與

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）農糧署今天表示，國產茶油適合中式料理，集結10家油茶農場及業者，今、明兩天在台北希望廣場舉辦「2023台灣茶油節」活動，除示範料理、安排達人開講，還有滿千送百優惠推出。

行政院農業委員會農糧署指出，推薦參與活動展售的10家農場與業者，包括阿步農園、山上那良農場、朵栗栗農坊、李建國、天水生態農場、赤柯山農企社股份有限公司、金椿茶油工坊有限公司、梅山茶油生產合作社、洧淨工坊、小島大果等。

為鼓勵多選購國產茶油產品，農糧署指出，只要在茶油展售區消費滿新台幣500元以上，即可參加「油茶特選抽」滿額贈活動，贈禮包括帆布袋、50毫升小瓶裝茶油、油茶產業專書「尋味悠遊」等，並有滿千送百優惠活動。

農糧署強調，國產茶油是優質食用油，具減少食物里程且新鮮安全，不飽和脂肪酸含量高達90%且發煙點較高，適合中式烹調、高溫炒炸，活動現場並邀請主廚郭敏昌（阿全師）等人示範「茶油客家乾花椰菜花枝」、「茶油松阪田園和風沙拉」、「茶油酸高麗菜煸五花肉」等茶油料理。

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同時安排金椿茶油工坊有限公司、梅山茶油生產合作社、洧淨工坊、小島大果、李建國農友等5名油茶達人講解茶油知識及生活應用方式，分享如何品味台灣油茶。

為發展台灣油茶產業，農糧署補充，民國104年起結合產官學跨界推動「建構油料作物產業加值鏈計畫」，辦理優良品系選育、強化農友栽培管理技術，並推動綠色環境給付計畫、輔導成立集團產區及舉辦油茶新植獎勵等措施，全台油茶種植面積已由102年1104公頃，提高至111年1571公頃，增加42%。（編輯：李亨山）1120225