台大前校長陳維昭：高教危機在缺乏一貫政策

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台灣大學校友會文化基金會和比較教育學會25日在台北舉辦「2023高等教育改革論壇」，並由前台大校長陳維昭（右）、前教育部長黃榮村（左）展開首場對談，分享對高等教育的觀察及想法。中央社記者陳至中攝 112年2月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）台大前校長陳維昭今天在一場高教論壇中指出，高教最大危機在缺乏穩定一貫的政策，易受部長人士更迭和民粹等非教育因素影響。前教育部長黃榮村建議，應恢復政府的科技與教育小組定期聚會。

台灣大學校友會文化基金會和比較教育學會今天在台北舉辦「2023高等教育改革論壇」首場，由陳維昭和黃榮村分享對高等教育的省思。

陳維昭提到台灣高教有4大危機，包括缺乏穩定一貫的教育政策，多元入學背離社會公平正義，高教資源嚴重不足和質量失衡，國際競爭力衰退。

陳維昭說，教育政策缺乏穩定最要命，教育部長更動頻繁，他擔任台大校長期間，就要面對7任教育部長。教育部長常以個人想法作為國家政策，曾有一陣子幾乎是「每日一政策」，大學和社會適應困難。

陳維昭認為，如果國家有設定好教育藍圖，「誰來開車都沒有關係。」教育部長更動頻繁也不是問題。如今政策太容易受「非教育因素」和民粹影響，常常是一再翻轉，前後政策不連貫。

陳維昭也提醒，品質不好的高等教育，形同誤人子弟，如果是政府的所作所為導致不好的高教，就是「結構性的誤人子弟」。他主張國家應有一個健全的組織、由高層出面負責，對教育目標、體系、學校數量、品質、資源分配等提出藍圖。

考試院長黃榮村今天以前教育部長的身分出席論壇，他指出，過去政府有科技、教育小組定期聚會，由行政院、教育部、大學、國科會、經濟部、中研院等分工整合，透過平台有效運作。這樣的制度應恢復，讓重要人士一同解決迫切的高教問題。

黃榮村建議，讓產業界多多參與人才培育，才能將高教推向更高的高度。他期許舉辦全國的高教發展會議，策劃出國家的戰略和路徑。

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前民主進步黨立委沈富雄今天也出席論壇，他受邀發言指出，少子化趨勢明顯，台灣的大專數量應快速減少，整體容量應設定為每年應考生的70%即可，維持一定的競爭，不能一個蘿蔔一個坑。

對此，陳維昭回應，少子女化不是問題，但人數少的時候，國家如何集中資源，提升下一代的競爭力，才是重點。黃榮村也贊同台灣的大學數量應減少，但施政卻「知易行難」，希望各界可以多給政府建言。（編輯：李亨山）1120225