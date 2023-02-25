黃榮村促全國高教發展會議 教育部會評估

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（中央社記者陳至中台北25日電）前教育部長黃榮村今天在一場高教論壇中建議，應舉辦全國高等教育發展會議，制訂政策藍圖。教育部今天晚間表示，會持續挹注經費和鬆綁法令，也會評估召開全國性的發展會議。

台灣大學校友會文化基金會和比較教育學會今天在台北舉辦「2023高等教育改革論壇」，前台大校長陳維昭認為，台灣高教最大危機在於缺乏穩定一貫的政策，主張國家應有一個健全的組織、由高層出面負責，對教育目標、體系、學校數量、品質、資源分配等提出藍圖。

考試院長黃榮村今天以前教育部長的身分出席論壇，他呼籲恢復過去政府的科技、教育小組定期聚會，由相關部會一同解決迫切的高教問題。也期許舉辦全國的高教發展會議，策劃國家的戰略和路徑。

教育部今天晚間以文字回應媒體指出，高等教育是國家進步的基石、社會希望的所在，將從「迎向未來、連結在地、接軌國際」三面向來擘劃台灣高教發展，培育新世代優質人才。

教育部表示，面對少子女化趨勢，會協助大學重新調整規模與辦學方向，並持續加碼挹注高教經費及鬆綁法令，協助大學提升競爭力。

針對黃榮村的建議，教育部指出，目前和國發會、國科會、經濟部、勞動部等部會，仍有定期業務溝通機制，共同商定人才培育及產學合作等議題，也會評估召開全國高教發展會議。（編輯：李亨山）1120225