夜市也可很環保 環署彙編指引推動改善

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（中央社記者張雄風台北27日電）為改善夜市環境，環保署今天表示，著手彙編「環保夜市推動指引」，包含自備優惠、油煙廢油防制設備、垃圾分類、公廁衛生等內容，提供主管機關、環保局及夜市管委會改善參考。

行政院環境保護署發布新聞稿表示，目前已整理環保夜市各類環保面向改善作法，彙編「環保夜市推動指引」，相關內容包含內用改用重複清洗餐具、提供自備優惠、循環容器借用服務，以汰換免洗餐具；設置垃圾分類桶，便利資源回收；油炸攤商裝設油煙防制設備及廢油污水截流器、維護公廁清潔等。

環保署說，關於春節連假期間垃圾收運空窗造成髒亂問題，將請地方機關針對人潮集中熱區及熱點時段，協調管理單位落實垃圾集運及環境維護。

環保署指出，過去3年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，夜市的商業主管機關已藉機投入硬體設施改造環境外，環保署也自109年起攜手各地環保局與夜市、商圈攜手合作推動「環保夜市」。

環保署統計，3年來累積推動43處環保夜市及商圈改善，投入新台幣9750萬元經費，設置205處廚餘回收設施，輔導1454家業者設置油煙防制設備，約可減少免洗餐具4700萬個，並維護379間特優級公廁，減少1573公噸碳排放，改變夜市環境，吸引民眾消費。

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環保署進一步說明，相關改善包含「使用重複清洗餐具」「落實垃圾分類」「裝設油煙防制設備」「改善餐飲廢（污）水排放」以及「環境與公廁清潔」等措施。

環保署強調，今年環保夜市競賽，不僅要評優頒獎，也將規劃請民眾票選極需改善夜市並加以公布；去年透過民眾票選及神秘客評比遴選出屏東墾丁、台南復華夜市、花蓮東大門及宜蘭羅東夜市等較優良環保夜市。（編輯：管中維）1120227