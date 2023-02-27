更多編輯台推薦新聞：
影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位
運動

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位

ChatGPT加速AI晶片運算 美台握關鍵供應鏈卡中國脖子
產經

ChatGPT加速AI晶片運算 美台握關鍵供應鏈卡中國脖子

NCC首度揭密高頻電波監測站 天線陣列有如神秘麥田圈
生活

NCC首度揭密高頻電波監測站 天線陣列有如神秘麥田圈

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

夜市也可很環保 環署彙編指引推動改善

2023/2/27 17:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）為改善夜市環境，環保署今天表示，著手彙編「環保夜市推動指引」，包含自備優惠、油煙廢油防制設備、垃圾分類、公廁衛生等內容，提供主管機關、環保局及夜市管委會改善參考。

行政院環境保護署發布新聞稿表示，目前已整理環保夜市各類環保面向改善作法，彙編「環保夜市推動指引」，相關內容包含內用改用重複清洗餐具、提供自備優惠、循環容器借用服務，以汰換免洗餐具；設置垃圾分類桶，便利資源回收；油炸攤商裝設油煙防制設備及廢油污水截流器、維護公廁清潔等。

環保署說，關於春節連假期間垃圾收運空窗造成髒亂問題，將請地方機關針對人潮集中熱區及熱點時段，協調管理單位落實垃圾集運及環境維護。

環保署指出，過去3年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，夜市的商業主管機關已藉機投入硬體設施改造環境外，環保署也自109年起攜手各地環保局與夜市、商圈攜手合作推動「環保夜市」。

環保署統計，3年來累積推動43處環保夜市及商圈改善，投入新台幣9750萬元經費，設置205處廚餘回收設施，輔導1454家業者設置油煙防制設備，約可減少免洗餐具4700萬個，並維護379間特優級公廁，減少1573公噸碳排放，改變夜市環境，吸引民眾消費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保署進一步說明，相關改善包含「使用重複清洗餐具」「落實垃圾分類」「裝設油煙防制設備」「改善餐飲廢（污）水排放」以及「環境與公廁清潔」等措施。

環保署強調，今年環保夜市競賽，不僅要評優頒獎，也將規劃請民眾票選極需改善夜市並加以公布；去年透過民眾票選及神秘客評比遴選出屏東墾丁、台南復華夜市、花蓮東大門及宜蘭羅東夜市等較優良環保夜市。（編輯：管中維）1120227

#環保署
#夜市
#環保
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族