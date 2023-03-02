國中生異位性皮膚炎發癢 四肢抓到血跡斑斑

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）小明是進入青春期的國中男生因四肢有皮膚炎，常抓癢被誤會衛生習慣不好，就醫發現患中重度異位性皮膚炎，以生物製劑治療後病況改善，夏天也敢穿短褲，不再抓癢到血跡斑斑。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，兒科醫師鄔翔帆指出，異位性皮膚炎最常影響小孩子和青少年，60%在1歲前發病，90%發生在18歲前。異膚的發生是多重因素交互作用的結果，約70%有異位性體質的家族史，也跟基因有關，特別是FLG基因突變造成皮膚結構不穩定。

另外與環境因子有關，如處在二手菸的環境也是一個風險因子。簡言之，當原本的肌膚屏障功能失調，加上皮膚遇到抗原的不適當免疫反應，就容易出現異膚的表現。

鄔翔帆表示，一般來說，異位性皮膚炎最大的特色就是劇烈的癢感，反覆發作，後期會出現皮膚乾燥或是皮膚苔蘚化的表現，異膚對患者的生活品質很大影響，有些病例個案會伴隨其他共病，像是過敏性鼻炎和氣喘等。

許多人認為異位性皮膚炎只好發在兒童族群，事實上許多患者是從小發病並未好好控制，直至成人之後，仍然持續影響生活品質。

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鄔翔帆表示，異膚依嚴重程度治療方式多元，內服及外用都有，像是口服抗組織胺、抗生素與外用類固醇藥膏，以及生物製劑如杜避炎等，這些藥物都需經過醫師處方，不宜自行購買使用。

鄔翔帆提醒，除治療外，保濕務必做紮實，洗完澡後是保濕的黃金時間，洗澡水的溫度不宜太高；建議選擇成分單純、無香料無香精的保濕產品，依乾燥程度選用油膏 （ointment）、乳霜 （cream）、乳液（lotion） 等不同黏稠度的保濕劑。冬季時可選擇脂質含量較高的產品，嬰兒族群則要避免使用含尿素的保濕品。（編輯：李亨山）1120302