更多編輯台推薦新聞：
護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國中生異位性皮膚炎發癢 四肢抓到血跡斑斑

2023/3/2 11:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中2日電）小明是進入青春期的國中男生因四肢有皮膚炎，常抓癢被誤會衛生習慣不好，就醫發現患中重度異位性皮膚炎，以生物製劑治療後病況改善，夏天也敢穿短褲，不再抓癢到血跡斑斑。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，兒科醫師鄔翔帆指出，異位性皮膚炎最常影響小孩子和青少年，60%在1歲前發病，90%發生在18歲前。異膚的發生是多重因素交互作用的結果，約70%有異位性體質的家族史，也跟基因有關，特別是FLG基因突變造成皮膚結構不穩定。

另外與環境因子有關，如處在二手菸的環境也是一個風險因子。簡言之，當原本的肌膚屏障功能失調，加上皮膚遇到抗原的不適當免疫反應，就容易出現異膚的表現。

鄔翔帆表示，一般來說，異位性皮膚炎最大的特色就是劇烈的癢感，反覆發作，後期會出現皮膚乾燥或是皮膚苔蘚化的表現，異膚對患者的生活品質很大影響，有些病例個案會伴隨其他共病，像是過敏性鼻炎和氣喘等。

許多人認為異位性皮膚炎只好發在兒童族群，事實上許多患者是從小發病並未好好控制，直至成人之後，仍然持續影響生活品質。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄔翔帆表示，異膚依嚴重程度治療方式多元，內服及外用都有，像是口服抗組織胺、抗生素與外用類固醇藥膏，以及生物製劑如杜避炎等，這些藥物都需經過醫師處方，不宜自行購買使用。

鄔翔帆提醒，除治療外，保濕務必做紮實，洗完澡後是保濕的黃金時間，洗澡水的溫度不宜太高；建議選擇成分單純、無香料無香精的保濕產品，依乾燥程度選用油膏 （ointment）、乳霜 （cream）、乳液（lotion） 等不同黏稠度的保濕劑。冬季時可選擇脂質含量較高的產品，嬰兒族群則要避免使用含尿素的保濕品。（編輯：李亨山）1120302

#鄔翔帆
#光田綜合醫院
#異位性皮膚炎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族